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بيومي فؤاد لـ "حبر سري": أنا بقيت وصمة دلوقتي.. وربنا وقف جنبي

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

أكد الفنان بيومي فؤاد، أن ماندو العدل لم يدعمه في أزمته الأخيرة، متابعًا: "ربنا بس اللي وقف معايا في الأزمة الأخيرة.. وفي ناس وقفت معايا".

ونوه "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بأن الدكتور مدحت العدل هو الداعم الأكبر له في أزمته الأخيرة، وهو شخص جدع جدًا، كما أنه لم يكن معه هاتفه الشخصي ولذلك لم يصل له مكالمات الكثير من الزملاء في المجال الفني، مضيفًا: "رسائل كتير جاتلي قالوا لي أوعى تزعل وتتعب".

وتابع: "خايف أجيب اسماء حد من اللي دعموني.. أصل أنا وصمة دلوقتي"، موضحا أنه بالنسبة للجمهور الذي ينتقده ويهاجمه فهو وصمة، ولكنه يعي ما يفعله خلال الفترة الحالية وراضي عنه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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