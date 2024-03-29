مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. مربوحة تخبر الكبير بكذبها

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر بذهاب جوني مع فروحة إلى أحد مطاعم المزاريطة في المساء لتناول العشاء وتسأله فروحة إن تطلب على ذوقها أم يطلب هو وطلب منها أن تطلب هي ويأتي إليهما نفادي وهو متنكر ويخبرهما إنه رجل أعمال يمتلك الكثير من الأموال ويبحث عن زوجة له ويدعي جوني مدافعته عن فروحة ويسأله نفادي عن صلته بها إن كان زوجها أو خطيبها ويخبره جوني إنه لا وتكتشف فروحة إنه مجرد تمثيل عليها.

مربوحة تخبر الكبير بكذبها

ويذهب العترة لمربوحة ليخبرها بشيء يضايقه ويأتي جوني أيضًا يسألها عن فروحة لتخبره بإنه غادر وتراه فروحة وتخبره بأن يخبر الكبير بارتباطهما ويدخل الكبير وتطلب مربوحة بأن يوقف كل شيء وتخبره بإنها ليست حامل وأن سبب ذلك هو بعده عنها وتظن إنه يحب أخرى ويخبرها الكبير بإن تلك جاموسة حقيقية وليس امرأة ويخبره العترة أيضًا بإنه كذب عليه وسرق اللابتوب الخاص بمدرسه لتغيير درجاته بسبب اخبار جوني شقيقه له بإنه رسب ويخبرها بإن فروحة هي جعلته يفعل ذلك ويخبره جوني بإنها جعلته أيضًا يكذب عليه ويخبره بالمشروع الجديد.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.