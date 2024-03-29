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ريم البارودي لـ العرافة: "مش بتاجر بموت أبويا وغلطت لما سلمت على ريهام سعيد"

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

حلت النجمة ريم البارودي ضيفة في برنامج العرافة المذاع عبر شاشة النهار والمحور، وكشفت لأول مرة كواليس خلافها مع ريهام سعيد. 

 

 

تصريحات ريم البارودي: 

 

 

وتحدثت ريم عن اللقاء الذي جمعها بريهام سعيد يوم عزاء والدها وقالت:" جت تطبطب عليا عشان التصوير لأن عزاء بابا تريند، وايه اللى حصل في الكواليس؟!

 

وأضافت:" هي بعتتلى رسالة وقالتلى فيها أنا عايزة اجي اعزي لكن خايفة تقولى عليا باخد اللقطه، وأنا واقفه في عزاء والدي لو شوفت حد فيه بيني وبينه مشكلة أكيد هنسى". 

 

وعن كواليس خلافها بعد ظهورهم في برنامج ريهام سعيد قالت:" في الأول بعد ما تصورنا لاقيتها نزلت الصور كلمتها قولتلها طيب نعمل ايديت للصور قالت معلش أنا فرحانه قولتلها تمام..ورجعت بعتتلى البرومو لاقيت الإضاءة باهتة عليا والكاميرا قريبة، والبرومو عبارة عن الجزء اللى بتكلم فيه عن والدي بس". 

 

 

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ريم البارودي 

 

 

وعند سؤال الإعلامية بسمة وهبه لها إذا كان هناك مشكلة في ذكر والدها أثناء اللقاء قالت ريهام:" أنا مش بتاجر بموت أبويا بعد وفاته بـ 60 يوم". 

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ريم البارودي 

 

آخر أعمال ريم البارودي

 

 

  يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في حكاية بنات السباعي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.   

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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