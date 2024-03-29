ملخص الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدات الحلقة 19 من مسلسل صدفة بمواجهة بين "فؤاد - خالد الصاوي" وابنته "منار - ميار الغيطي" التي واجهته بحقيقته، وأنها لم تعد تحترمه أو كونه أبا مناسبا لها، ذهب "معتز - فراس سعيد" لمنزل "فؤاد" ليتقدم لخطبة منار بعدما اتفق مع "هالة - سلوى خطاب" والدتها، وافقت منار على الزواج من معتز رغم رفض والدها هذه الزيجة، هروب "فرح - نور إيهاب" من المنزل بعد قرار والدتها بحبسها بالمنزل بسبب إدمانها، أثار ما حدث استفزاز فؤاد ليترك منزله متوجها لملهى ليلي وينهار من البكاء خلال تواجده به، ويخبر أحد فتيات الملهى بأنه ظلم ابنته "صدفة - ريهام حجاج" لعدم اعترافه بها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.