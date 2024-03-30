نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يواصل البحث عن ابنه الحقيقي وتخوفات من أبعاد عمر عنهم ملخص الحلقة 4 من "دون سابق إنذار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل دون سابق إنذار أحداث كثيرة ومثيرة، حيث

ينصدم مراون من خبر وفاة الطفل ويتردد في التأكد منه ولكن ابن عمه عماد يؤازره، ويقرر أن يخفي على الأمر عن عائشة بن أحمد (ليلى)و تلوم نيفين آسر ياسين ( مروان )على اختفاؤه عن المستشفى وتوصيه على ليلى وتشيد بها برغم إنه ا تركت عمر معها في المستشفى للذهاب للعمل.

وتواجه ليلى مشكلة أخرى مع شوقي بعد أن أحرزت تقدمًا في المشروع الذي تعمل عليه بسبب إصرار شوقي على قواعد العمل دون استثناءات لظروف ليلى أو مكانتها في الشركة بعد ان طمأنهم الطبيب عن استجابة جسد عمر للعلاج.



تحدث فجأة مضاعفات لعمر بسبب جرعة دواء ويتم نقله للعناية المركزة بينما يزيد الضغط على مروان كي يخبر ليلى في الحقيقة ولكنه لا يوفق في توقيت الخبر وسط كل ما يحدث لهما فتنهار ليلى باكية غير مصدقة وهي مرعوبة من احتمالة أن يأخذ أهل الطفل عمر منهم ولكن مروان يعدها إنه سيجد حل.



يقابل مروان والد الطفل ويحاول التفاهم معه ولكن الأب يصر على رؤية عمر في المستشفى مما يزيد من أرتباك ليلى بينما ينتظر الجميع نتيجة التحليل للتأكد من البنوة، وبعد ظهور النتيجة بالسلب يحاول مروان أن يستكمل بحثه بعد ان يدله عادل إلى كشف أسماء الحضانة.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد مسلسل دون سابق إنذار



المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي على شبكة قنوات DMC وArt حكايات

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM