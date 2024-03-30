نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الجمعة، ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة الإسماعيلية، التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 19 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض لفرقة الانفوشي للايقاعات الشرقية

بدا حفل الختام بعرض لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، وقدمت عدة فقرات منها "السلام عليكم، مابلاش اللون ده معانا، رايحة فين يا حاجة، يا ترى يا حبيبي، المرسي أبو العباس، وغيرها، إضافة لفقرات إيقاع قدمها أعضاء الفرقة هدير السيد، نادية طارق، بلال منصور، ماهتياب جابر، أبانوب مختار، ملك أيمن.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، عرضا لفرقة كورال قصر ثقافة الاسماعيلية بقيادة د. دينا حسين وقدمت مجموعة من الأغنيات منها "قمرنا، المسك فاح، يارسول الله أجرنا، الله الله على نور رسول الله، لاجل النبي، مولاي".

برنامج العودة إلى الجذور

وأقيم لقاء للاحتفاء بالشاعر علي نظير ضمن برنامج العودة إلى الجذور بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتحدث خلاله الشاعر عبد الله نظير عن السيرة الذاتية والإبداعية للشاعر المحتفى به، مناقشا أهم أعماله، كما ألقى عددا من قصائده.

فعاليات من الورش الفنية والحرفية

من ناحية أخرى اختتمت فعاليات الورش الفنية والحرفية المقامة بالقصر ومنها ورشة الحلي والمشغولات اليدوية تدريب سهي عشري، وورشة تصميم معلقات رمضانية بخامات متنوعة تدريب سماح علي، وفي التل الكبير اختتمت ورشة الكروشيه للمدربة فاطمة عبد القادر.

أمسية أدبية

وضمن برنامج الفرع الثقافي عقدت أمسية أدبية شارك بها الشاعر مصطفى صوار وألقى قصيدتي "اللمة الحلوة، اشغل بالك بحالك"، والشاعر مدحت منير قصائد: "تفرج، ماهوش مولد وراح ينفض"، كما تحدث إسماعيل الغياتي في لقاء عن الأمثال الشعبية ومفهومها، واستكملت الأمسية بمشاركات للدكتور حمدي سليمان بقصائد: "ملامح، رؤية"، كما ألقى الشاعر تامر السيد عدة قصائد منها: "لاتعشقيني، بإرادتي، مسافة الصفر".

عرضا فنيا لفرقة الاسماعيلية للآلات الشعبية

كما شهد مركز شباب تل أبو حامد بمدينة التل الكبير عرضا فنيا لفرقة الاسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة أحمد يحيي مولر، قدمت به مجموعة من الأغنيات على أنغام السمسمية منها منايا أزور النبي، إسماعيلية ياللي هواك، وراك وراك، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، دار الشدوف، مصر العظيمة بشعبها، وسط تفاعل كبير من رواد المركز.

