يسرا تكشف عن قصة حبها الأولى أثناء الدراسة.. ورد صادم من والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة يسرا ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.



وقالت:"كنت أحب شخص أيام الدراسة، وكان أكبر منى، فبعدين كتبت له ورقة فيها سؤال ايه رأيك فيا؟ فرد قائلًا:جميلة ففرحت، وبعدين اتقدم لي فأبي رفض الزواج وكان عندي ١٥ سنة".

وتابعت:"فزعلت كثير لأني كنت بحبه، فبعدين هو اتزوج وهاجر إلى أمريكا".



وأشارت: "في إحدى اللقاءات كنت معزومة وشاهدته، واتصدمت اني انا معزومة عند حماته، واكتشفت إنه قريب خالد زوجي ".



وأضافت:" زوجي أكبر حب بحياتي و"احنا مع بعض عشان عايزين نكون مع بعض"

أحداث فيلم ليلة العيد

تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.

تفاصيل شخصية يسرا في فيلم ليلة العيد



تجسد الفنانة يسرا في أحداث فيلم ليلة العيد شخصية عزيزة، مراكبية، متزوجة من سيد رجب، القعيد الذي يهاجم زوجته ويعترضها دائمًا بالضرب، لدرجة أن نجله يقف أمامه في أحد المشاهد ويعنفه ويهدده بعدم ضرب زوجته مرة أخرى، وتحاول عزيزة أن تستمع لكل مشاكل الفتيات في الجزيرة وتدفعهن للهروب منها في النهاية تاركات أزواجهن وأهاليهن بسبب الضغوط التي تعرضن لها.



أبطال فيلم ليلة العيد



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبداالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.