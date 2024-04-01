نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية وزيرة الثقافة.. الأوبرا تختتم فعالياتها الرمضانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات برنامجها الرمضاني والذي شهد مجموعة من الأمسيات الفنية المتنوعة.

حفل مدحت صالح

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيري ضخم غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا ايديكوا، حبيبي يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدي، وعدي، انت الحب، المليونيرات، حمايا العزيز، شوف يا قلبي، اي دمعة حزن لا، وابن مصر.

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى إلى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والاعجاب.

برنامجًا فنيًا ثريًا للإحتفال بشهر رمضان

وكانت دار الأوبرا المصرية قد نظمت برنامجًا فنيًا ثريًا للإحتفال بشهر رمضان المعظم ضم ألوان إبداعية جادة إلى جانب ليالي عربية واسلامية اقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.