نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس: الأهلي ظهر بشكل أكثر هدوءًا من الترجي التونسي في رادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي أمام الترجي في نهائي إفريقيا، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي كانوا أكثر هدوءًا من لاعبي الترجي.

وفرض الأهلي التعادل السبلي على نظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار ذهاب نهائي دوي أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ رادس.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "دخل النادي الأهلي المباراة بتحفظ كبير خاصًة الـ 30 دقيقة الأولى تجنبًا لاستقبال أهداف".

وتابع: "دخول الأهلي الشوط الثاني أمام الترجي في رادس دون استقبال أهداف رفع من روح اللاعبين المعنوية".

وأكمل: "لاعبو النادي الأهلي ظهروا بشكل أكثر هدوءًا من لاعبي الترجي الذي تعرضوا لضغط جماهيري كبير على أرضهم ووسط جماهيرهم".