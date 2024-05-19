نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مع نظيره إيفرتون مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024 على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وإيفرتون اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل آرسنال وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة، بعد الفوز في 27 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد إيفرتون مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.