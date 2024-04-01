نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي جمعة: تحية العلم ليست بدعة وإنما لتربية النفس على حب الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن تحية العلم ليست بدعة وإنما علامة للانتهاء وتربية النفس على حب الوطن وخدمته.

تصريحات الدكتور علي جمعة

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الإثنين: "سيدنا النبي لما كان ينظم الجيوش كان يضع كل مجموعة من قبيلة مع بعضهم، وكان يعمل لكل فريق منهم شعار يا بني عبد الرحمن يا بني عصام الدين، وهو ده اللي عامل زي العلم".



وأضاف: "لما الجيوش تطورت ودخلت فى بلدان أخرى، تطور الأمر إلى أنها أصبحت تحية العلم، احنا مش عاوزين تشويش علينا، هذه ليست بدعة".

تفاصيل برنامج نور الدين



برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.