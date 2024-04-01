ضمن فعاليات معرض فيصل الرمضاني للكتاب ..أمسية شعرية وندوة بعنوان ”الزكاة طُهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 03:31 مساءً - يواصل جمهور محافظة الجيزة، التوافد على معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته الثانية عشر، المقام في منطقة الطالبية- فيصل، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

حيث شهد المعرض، أمس الأحد، تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة للأطفال، من بينها ورش "رسم وتلوين، وحكي، وأعمال حرفية"، ومجموعة من العروض المختلفة، التي قدمتها هيئة الكتاب بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأقيم على هامش المعرض أمسية شعرية شارك بها عدد من شعراء العامية وهم "خلف جابر، رجب الصاوي، سالم الشهباني، سعيد شحاتة"، وأدارتها الدكتورة شيرين العدوي، وتبادل خلالها الشعراء إلقاء القصائد المختلفة.

كما أقيم ندوة رمضانية بعنوان «الزكاة طُهرة ونماء.. والمرأة والزكاة»، شارك فيها الواعظ محمود عابدين- الواعظة سحر شوقي، وأدارها حمادة محجوب، وتحدث المشاركون فيها عن فوائد الزكاة ومنافعها، وأن الزكاة فريضة من الله على أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم ، ورغم أنها طاعة لله واستجابة، و فيها الكثير من الفوائد التي تعم على الجميع.

ومن المقرر أن يقدم المعرض، مساء الإثنين، ندوة بعنوان «رمضان في تراثنا المخطوط»، بمشاركة الدكتورة عزة محمود، ومروة الشريف، وعادل سميح، كما تعقد ندوة بعنوان «فقه الاعتكاف وغاياته في القرآن والسنة»، بمشاركة الواعظ حسين إبراهيم والواعظة أسماء محمود، ويديرها مروان حماد.

ويواصل المعرض تقديم فعاليات حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.