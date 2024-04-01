نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. هجرس يذهب لخطبة الغوريلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرون مسلسل الكبير أوي بمغادرة هجرس منزل الكبير ويأتي في المساء لطلب الغوريلا للزواج وأتى هجرس ومعه ورد وهدية ويطلب من مربوحة أن تحضر الغوريلا ولم تفهم شيء وتأتي الغوريلا ويأخذ الكبير مربوحة ويتركان هجرس والغوريلا بمفردهما ويتحدث هجرس معها وتبدأ بالتقرب منه ويعطيها الهدية ويكتشف هجرس وجه الغوريلا ويظن إنه قناع ثم يعتقد إنها مصابة وتقوم الغوريلا بالقاء هجرس خلف الأريكة ويصرخ هجرس ويخرج الكبير ومربوحة ويغادر هجرس ويسأل مربوحة عن الصوت الذي تصدره تخبره إنه بسبب حملها.

الكبير يكتشف حقيقة الغوريلا

وأحضر الكبير دكتور ربيع للكشف على الغوريلا وتحاول مربوحة منع دكتور ربيع من الكشف عليها ويصيح الكبير في مربوحة ويخبرهم دكتور ربيع بإنه سيأخذ منها عينة دم لفحص السكر ويكتشف الكبير ودكتور ربيع إنها غوريلا حقيقية ويعطيها دكتور حقنة تجعل نشاطها يزيد ويخرجون جمعيهم من الغرفة ويغلقون الباب ويطلب الكبير من دكتور ربيع حل لها وتسحب الغوريلا دكتور للغرفة ويصرخ ثم يخرج وعليه آثار ضرب.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.