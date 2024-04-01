مسلسل مليحة الحلقة 7، علي يتقدم للزواج من فريدة ومليحة في زيارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 08:33 مساءً - مسلسل مليحة، دارت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 7 حول ذهاب مليحة وجدتها للسفارة لإنهاء الإجراءات ولكن الأمر يأخذ وقتا.

وتقرر مليحة وجدتها الذهاب الى منزل أدهم لتقديم الشكر له على مساعدته لهم في محنتهم وتتعجب نوسة من وجودهم، وفي الحلقة يقرر علي التقدم لطلب الزواج من فريدة وسط تعجب فريدة وفرحتها من المفاجأة غير المتوقعة، ويخبر علي شقيقة برغبته في الهجرة للخارج ولكن شقيقه يصده.

وفي بداية الحلقة يتم الإشارة إلى الانتفاضة الأولى ومجازر الاحتلال في لبنان واتفاقية السلام وكواليسها وكيف ضعف تأثير منظمة التحرير الفلسطينية.

مسلسل مليحة الحلقة 6

دارت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 6 حول دفن غالي بحضور مليحة وجدتها وأدهم وآخرين، ويوفر أدهم سيارة تحمل مليحة وأسرتها وجارة كانت معها في ليبيا وذهبوا إلى القاهرة حيث ستسكن مليحة وجدتها مع شقيقة جارة كانت تسكن بجوارها في ليبيا.

وعاد أدهم لوالدته التي أصيبت بالصدمة بعد رؤية ابنها مصاب، وكشف لها هي والأسرة عن كافة تفاصيل الحادث، وحرص على زيارة أسرة زميل له من الشهداء ليواسيهم، وتشهد الحلقة صلح فريدة وعلي.

مسلسل مليحة الحلقة 5

دارت أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة حول إقامة عيد ميلاد لعلي بينما يخطط هو للهجرة، وعلى هامش الحلقة تعتذر مليحة للمقدم أدهم وتتناول معه القهوة ويحاول هو دعمها نفسيًا بكلمات حتى تتمكن من تخطي الأزمة التي تمر بها.

ولا تزال علاقة فريدة وعلي يحيطها التوتر، بينما يخبر الطبيب أن علي يمكنه الخروج من المستشفى وقبل خروجه يودع جد مليحة الذي يوصيه بأن يتواصل مع أحد بدو سيناء كما طلب منه ويتوفى أثناء وجود أدهم إلى جانبه، وحينما تعلم مليحة وجدتها تدخلا في حالة انهيار.

وبدأت الحلقة 5 من مسلسل مليحة باستعادة دور مصر في القضية الفلسطينية وكواليس إقامة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل مليحة

ينافس مسلسل مليحة في موسم رمضان الدرامي في النصف الثاني من الشهر المبارك، حيث بدأ أخيرًا هذا المسلسل الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

ويعرض مسلسل مليحة عبر شبكة قنوات CBC وON والحياة والأولى المصرية والمحور وART، ويعرض على قناة ON في تمام الساعة ١١:٣٠ مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة ٦:٠٥ مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة ١١:١٥ مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مليحة

ويشارك في بطولة مسلسل مليحة الفنان دياب وكل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.

مفاتيح العودة الفلسطينية تزين جدران منزل أسرة مليحة

وزينت مفاتيح العودة الفلسطينية جدران منزل أسرة مليحة في أولى حلقات مسلسل مليحة الذي انطلق عرضه اليوم الموافق ١٦ رمضان.

ويشير مفهوم مفتاح العودة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي تم تهجيرهم منها أثناء نكبة عام ١٩٤٨، وهو أحد أبرز الرموز التي يعبر بها أهل فلسطين بحقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة ويعد رمزًا قويًا وهامًا في نفوسهم، حيث إنها هي مفاتيح منازلهم القديمة بفلسطين.