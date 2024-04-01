ميار الببلاوي: اتجوزت 4 مرات.. وكنت دايما ملفتة للنظر أيام الجامعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 08:33 مساءً - علّقت الفنانة ميار الببلاوي، على تصريحها السابق وقولها "كنت جامدة في الجامعة ونص الشباب بيحبوني وتزوجت 4 مرات"، قائلة: "مكنتش عادية في الجامعة تماما، كنت دايما ملفتة للنظر".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أقصد بجامدة إني كنت الأولى على دفعتي، وكنت أتحب على كل حاجة، وكنت شغالة في الإعلانات وكنت محط أنظار الناس كلها".

وتابعت الفنانة: "بالنسبة لي الزواج حاجة شخصية، حتى لو اتجوزت 1000 مرة، فكلهم بالحلال، أنا اتجوزت زي ما ربنا كتب لي، كنت بتطلق وبتجوز على سنة الله ورسوله، واتجوزت 4 مرات، وواحد منهم رجعت له تاني".