في الحلقة 22 من "حق عرب".. خطة تامر شلتوت تنجح في الحصول على أرض عرب السويركي



القاهرة - محمد ابراهيم - في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حق عرب، شهدت اتفاق تامر شلتوت مع صديقة مازن على الإطاحة بعرب السويركي من الأرض الذي حصل على حيازتها من والد مازن بطريقة غير شرعية.

وقام تامر شلتوت ومازن بعمل أوراق تثبت أن الأرض تم بيعها قبل وفاة صاحبها بشهر، بذلك يكون الرجل الذي قام عرب السويركي باستقدامه على أنه نجل صاحب الأرض لا يحق له بالحصول على الأرض.

وانتهت الحلقة بمعرفة تامر شلتوت ومازن أن الرجل العربي يقوم باحتضان عرب السويركي في فيلته.

حق عرب

حق عرب

حق عرب

أبطال مسلسل “ حق عرب ”



حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.