نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة الـ23 من مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل “لانش بوكس”، بطولة الفنانه غادة عادل، فدوى عابد، وجميلة عوض، والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.



ويقدم لكم دوت الخليج الفني مواعيد وقنوات عرض مسلسل لانش بوكس









مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.





أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل لانش بوكس





شهدت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل لانش بوكس، محاولة الضابط شريف (هشام إسماعيل) الإيقاع بالمحامي آدم حتى يعترف بقضايا زوجته مريم (فدوى عابد) ولكنه يتهرب منه ويخرج من القسم لاخبار زوجته بما حدث.

ويحاول زوج بسمة (أحمد وفيق) التخلص من مروان (المطرب شاهين) بواسطة رجال ولكنهم يطالبوه بأموال كثيرة لأنه رجل خطر.





قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.