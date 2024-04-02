فن ومشاهير

أبرزهم.. تامر عاشور وأحمد زاهر ومي فاروق النجوم يجتمعون في إفطار مدين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم.. تامر عاشور وأحمد زاهر ومي فاروق النجوم يجتمعون في إفطار مدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الملحن مدين، وزوجته الدكتورة ياسمين على دعوة أصدقائهما فى عالم الموسيقى والتمثيل على مائدة الإفطار بمنزلهما.

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حضور إفطار مدين

وكان في مقدمة الحاضرين النجم تامر عاشور، وأبو، وأحمد جمال،وأحمد بتشان، والفنان أحمد زاهر، ليلى زاهر، وهشام جمال ومحمد جمعة، وكل من الموزع توما وأحمد إبراهيم، وأحمد عادل، ووسام عبد المنعم، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس وزوجته عفاف وابنتهما نيكول، والمنتج محمد جابر ومحمد حامد، وإسلام اسماعيل، والشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربة مي فاروق، وخطيبها محمد العمروسي، والإعلامية نور طلعت.

وغنى مدين، بعد الإفطار عدد كبير من الأغاني بمشاركة تامر عاشور،ومي فاروق،وتامر حسين وأحمد إبراهيم،وذلك في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

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آخر أعمال مدين

جدير بالذكر أن مدين، قام بلحن أغنية" الكلمة الحلوة" للهضبة عمرو دياب، و"يا حظ" تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للفنانة مي عمر، وبصوت النجمة أصالة، كما قدم في شهر رمضان 2024 إعلان بصوته لصالح إحدى الشركات العقارية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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