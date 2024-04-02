حملوا الكتيب واستمتعوا..تركي آل شيخ يكشف عن فاعليات عيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص تركي آل شيخ عن الإعلان عن فاعليات عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال نشره كتيب على الصفحة الرسمية بالفيس بوك معلقًا:"تعرّف على فعاليات عيد الفطر المبارك في جميع مناطق المملكة، حمّل الكتيب واستمتع ".

شروط الحصول على الدعم من مؤسسة تركي ال شيخ

تقدم مؤسسة تركي آل الشيخ مجموعة شاملة من المساعدات المالية والإنسانية في مختلف المجالات الحيوية، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي تشمل:

يتعين على المتقدمين للمساعدة أن يكونوا من مواطني المملكة العربية السعودية.

على المتقدمين أن يكونوا يقيمون بشكل دائم على الأراضي السعودية.

يشترط أن يكون المتقدمون ضمن الفئات المستهدفة التي تحددها المؤسسة لتلبية احتياجاتها وضمان توجيه المساعدات لمن يحتاجها بشكل أكبر فعالية.

تركي آل شيخ يتصدر محركات البحث بعد فرحته بفوز الأهلي:

ويذكر أن تصدر المستشار تركي آل شيخ محركات البحث وذلك بعد احتفاله بفوز النادي الأهلي أمس على غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس مصر الذي أقيم أمس في المملكة العربية السعودية.



بحضور وزير الرياضه أشرف صبحي ومجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، وقد أنتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشئ بقدم كلا من إمام عاشور ومجدي قفشه، ليتوج بالكأس للمره السادسة والثلاثون في تاريخه.