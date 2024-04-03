احتفاءً بـ 50 عاما على نصر أكتوبر واليوم العالمي لكتاب الطفل ..القومي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 02:25 مساءً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، أصدر المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، 4 قصص جديدة ضمن سلسلة "حكايات الانتصار" والتي تصدر- لأول مرة - احتفالا بمرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر المجيد، واليوم العالمي لكتاب الطفل.

وحملت القصص عناوين "حصون بارليف" تأليف الدكتور محمد حلمي حامد، ورسوم الدكتورناصر حامد، "باسل" تأليف الكاتب عبد السلام إبراهيم، ورسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين، "من يحارب بيد واحدة؟!" تأليف الكاتب البطل أحمد محمد عبده- أحد أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ورسوم الدكتورة مها إبراهيم، "أحفاد النصر" مجموعة قصصية من تأليف الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

يأتي نشر المركز لهذه الأعمال، تحت إشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، في إطار خطة الوزارة لتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروسا في محبة الوطن، وذلك من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر.