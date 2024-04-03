غدًا.. "أرواح في المدينة" آخر ليالي صندوق التنمية الثقافية الفنية والثقافية في شهر رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - تقام أمسية رمضانية جديدة من أمسيات “أرواح في المدينة”والتي يعدها ويقدمها الكاتب الصحفي "محمود التميمي"، وذلك في التاسعة مساء الخميس 4 أبريل بمركز الابداع الفني بساحة الأوبرا، وتعتبر هذه الأمسية آخر ليالي صندوق التنمية الثقافية الفنية والثقافية في شهر رمضان.



أمسية “تاريخ الغناء للسماء في القاهرة”

الأمسية الجديدة بعنوان " تاريخ الغناء للسماء في القاهرة " والتي تستعرض تاريخ المصريين مع الإنشاد الديني والابتهالات في رمضان واحتفاء بالذكرى الستين لإطلاق إذاعة القرآن الكريم في عام 1964، تاريخ مجيد لمدرسة التلاوة المصرية نستعرضه مع "التميمي" في مشروعه لاستعادة تراث المصريين.

كما يتم عرض إلى مقاطع نادرة لابتهالات وتلاوات بديعة لأصوات من كل مصر عبر تاريخها مع الإنشاد والتلاوة والتغني بالعشق الإلهي.

سلسلة أرواح في المدينة



سلسلة “أرواح في المدينة” ينظمها مشروع القاهرة عنواني لحفظ التراث بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية كل شهر والدخول مجاني.

