نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصوير مشاهد فيلم Nitesh Tiwari قريبًا لرانبير كابور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من النجم الهندي رانبير كابور عن قرب انطلاق تصوير أحدث مشاريعه السينمائية والذي يحمل عنوان Nitesh Tiwari.

ووفق انديا تودي، سيبدأ رانبير تصوير مشاهد الفيلم الجديد بروح معنوية مرتفعة بعد ما حققه من نجاح من فيلم Animal.

جزء جديد ضمن سلسلة

و كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

ووفق موقع إنديا توداي، قال رانبير أن انطلاق العمل على جزء ثاني من الفيلم يبدأ قريبًا.

وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

Animal

وكان قد طرح فيلم Animal لرانبير كابور، للمخرج الهندي الكبير بانديب ريدي فانجا، وهو من بطولة رانبير كابور في دور البطولة الرئيسي، بمشاركة نجمة بوليوود الكبيرة بارنيتي شوبرا، ونجم بوليوود القدير أنيل كابور.

أيضًا يشارك في بطولة الفيلم الجديد Animal، كل من راشميكا ماندانا، ويبين كركي، وسوراب شوكلا، وشارات ساكسينا.