طرح الإعلان الترويجي لفيلم GRUESOME

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم الرعب الأحدث للنجمة الشابة سيدني سويني، الذي تظهر به في أول تجربة رعب في مسيرتها.

ونقلت ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي من المقرر طرحه بعنوان GRUESOME، ويتوقع له حصد نجاح جماهيري كبير.

وأثارت النجمة الشابة سيدني سويني رعب متابعيها على منصات التواصل بنشرها لصورة من تصوير مشاهد فيلمها الجديد Immaculate.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي ظهرت بها سيدني سويني ووجهها مغطى بالدماء، خلال تصويرها مشاهد الفيلم الرعب الجديد.

يأتي ذلك بعد أن كشفت الممثلة الشابة سيدني سويني عن أن عودة تصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسل Euphoria.

ووفق ديد لاين، قالت سويني إن تصوير مشاهد الموسم الثالث من المسلسل يعود قريبًا بمشاركة أبطال المسلسل.

وتحدد رسميًا موعد عودة مسلسل Euphoria من إنتاج شبكة HBO في موسم ثالث جديد، يكون طرحه للعرض بتاريخ 2025 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الناجح للمخرج سام ليفنسون، سيعود بمشاركة أبطاله الأصليين، ومنهم زنديا، وهنتر سكافر، وسيدني سويني وجيكوب إلوردي.

House of the Dragon

أعلنت شركة الانتاج السينمائي الأمريكية رونور بروز عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الثاني المنتظر من مسلسل House of the Dragon.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الموسم الثاني من المسلسل ينطلق عرضه عبر شبكة HBO التابعة للشركة من شهر يونيو المقبل.

وكانت أعلنت شبكة قنوات HBO عن نسبة مشاهدات الحلقة الختامية من مسلسلها الناجح "آل التنين" أو House of the Dragon، بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل رسميًا، بإجمالي 10 حلقات تم عرضها بداية من يوم 9 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى الأثنين 24 من شهر أكتوبر الجاري.

تميز حتى النهاية

وبجانب ما حققته حلقات المسلسل من ارقام قياسية مميزة منذ انطلاق العرض رسميا، كان للحلقة العاشرة الختامية منه، نصيبا من هذا التميز، بحصدها لما وصل لـ 9.3 مليون مشاهد، في ليلة عرضه مساء الأحد الماضي، فجر الاثنين بتوقيت القاهرة.

هذه الحلقة الختامية من الموسم، طرحت بعنوان "الملكة السوداء" أو The Black Queen، وحققت شبكة hbo بهذا الرقم، معدل مشاهدات افتقدته منذ عرض الحلقة الختامية لمسلسل "صراع العروش" بموسم الأخير الذي عرض في عام 2019 الماضي.