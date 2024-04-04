نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. هجرس والعترة يساعدان حزلقوم في الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 استكمال المسابقة بسؤال حزلقوم عن نوع صوت القطط وتكون إجابته صحيحة، ويطلب الكبير توصيل إنترنت حتى يساعد حزلقوم وتسكب مربوحة الشاي على هاتف الكبير ويتلف هاتفه وتخبره إنها نسيت هاتفها، ويكون السؤال عن بيت شعر ويظن حزلقوم أن من قاله الكاتب "أيمن بهجت القمر"، ويبلغه "عمرو رمزي" بإنه ليس أيمن بهجت قمر من كتبها، ويطلب حزلقوم الذهاب للمرحاض ويطلب منه "عمرو رمزي" أن يترك هاتفه منعًا للغش وأن شخصًا سيرافقه.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

وذهب حزلقوم للمرحاض وذهب خلفه العترة وهجرس حتى يخبروه بالإجابة وظل هجرس والعترة يلمحان له بالإجابة إنه عنترة ابن شداد، وعاد حزلقوم للمسابقة وأجاب حزلقوم بالإجابة الصحيحة، وجاء آخر طبي ولم يعلم حزلقوم الإجابة ويستعين بصديقه محمود ويخبره بإنه يريد أمواله منه ويخبره عمرو رمزي بإنه يضيع 50 ألف جنيه ويخبره حزلقوم بأن هذا حقه.

حزلقوم في مأزق بسبب سؤال طبي

وذهب العترة وهجرس خلف حزلقوم الحمام لمساعدة في الإجابة وحاولا أن يلمحان له أن الإجابة عنترة ابن شداد وعاد حزلقوم للمسابقة وأجاب بشكل صحيح، ووقع في مأزق بسبب سؤال طبي عن حقن للأطفال ويضطر للاستعانة بصديق يدعى محمود ويخبره بأنه لديه أموال تخصه ويخبر عمرو رمزي بإنه يضيع 50 ألف جنيه.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.