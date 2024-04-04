قبل عرض الـ25.. أحداث الحلقة 24 من مسلسل "لانش بوكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت احداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل لانش بوكس، اعتراف بسمة (غادة عادل) لمروان رئيس العصابة (المطرب شاهين) بإعجابها به.

وتستعرض الحلقة عملية سرقة جديدة للعصابة النسائية المكونة من بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد)، حتى تتمكن الأخيرة من خروج آدم زوجها من السجن.









مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.





قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.