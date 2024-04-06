القومي للمرأة يهنىء الكاتبة الروائية ريم بسيونى لفوزها بجائزة الشيخ زايد للآداب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:36 مساءً - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الكاتبة الروائية ريم بسيوني لفوزها بجائزة الشيخ زايد فرع الآداب 2024 عن روايتها "الحلواني ثلاثية الفاطميين" .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الكاتبة المبدعة ريم بسيونى بهذه الجائزة الهامة ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للكاتبات المصريات ، استطاعت ان تضع اسمها كواحدة من أهم الروائيات فى فى مصر والعالم العربي فى الفترة الأخيرة ،متمنيه لها المزيد من النجاحات والتوفيق