سعيدة بالعمل معه.. نهال عنبر تُشيد بالعمل مع المخرج هاني خليفة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشرت نهال عنبر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعها بالمخرج هاني خليفة معلقة:"المخرج الكبير هاني خليفة مخرج مسلسل " دون سابق انذار " ألف ألف مبرووووك على نجاح المسلسل النجاح الكبير ده وسعيدة بالعمل معاك جدًا وشخصية الأم واللوك اللي انت رسمتهولي ويارب يتم المسلسل على خير، شرفت بالعمل معاك وكل سنة أنت طيب ورمضان كريم".

مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار



ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

أحدث أعمال نهال عنبر



كانت نهال عنبر تنتظر عرض مسلسلها الجديد عودة البارون الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآنموعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة وذلك يعود لشركة الإنتاج وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهيالشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقهالمغلق.