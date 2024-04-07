نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... ريم طارق وحسن شاكوش يتصدران تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم ريم طارق و حسن شاكوش تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورهما ببرنامج رامز جاب من الآخر، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة mbc مصر.

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وسخر رامز من شاكوش وطليقته قائلا:" استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان".

ودخلت ريم طارق فى حالة هيستيرية عند مشاهدتها طليقها حسن شاكوش وجها لوجه.

ووبخت ريم طارق رامز جلال قائلة:" انت مريض هتعملى مشاكل".



آخر أعمال حسن شاكوش

والجدير بالذكر آخر أعمال حسن شاكوش مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



أحداث مسلسل "العتاولة"



وتدور أحداث المسلسل حيث يجتمع الشقيقان أحمد السقا في دور "نصار"، وطارق لطفي في دور "خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.



أبطال مسلسل "العتاولة"

يعرض "العتاولة" على "MBC مصر" و"شاهد"، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

