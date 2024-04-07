سعيد إني اتشغلت مع نجم عملاق.. محمد إمام يوجه رسالة لـ أحمد بدير

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم محمد إمام عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفنان أحمد بدير معه في مسلسله الرمضاني “كوبرا”، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام ".

ونشر محمد إمام صورة له برفقة الفنان أحمد بدير، وعلق عليها قائلًا: سعيد إني اتشغلت مع نجم عملاق زي الأستاذ أحمد بدير، اللي أنا أصلا من معجبينه وجودك إضافة وقيمة كبيرة لينا، نورت المسلسل نورتنا معاك".

أحمد بدير ومحمد إمام

أبطال مسلسل "كوبرا "

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

محمد إمام مسلسل كوبرا

شخصية محمد إمام في مسلسل" كوبرا"

ويقدم محمد إمام في "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا" الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.

مواعيد عرض مسلسل" كوبرا " والقنوات الناقلة له

يعرض مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء على قناة Mbc مصر ومنصة shahid ويعاد الساعة 10 صباحًا، ويعرض على قناة Mbc مصر 2 الساعة 1.30 صباحًا ويعاد الساعة 5 مساء.