فن ومشاهير

في عيد الفطر.. احتفالية لأول مرة على مسرح "صاحبة السعادة" مع نجوم "كامل العدد"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد الفطر.. احتفالية لأول مرة على مسرح "صاحبة السعادة" مع نجوم "كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يومي الخميس 11 أبريل والجمعة 12 إبريل، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فريق عمل مسلسل كامل العدد 

 

يستضيف البرنامج أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وهم 22 نجمًا ونجمة منهم دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وأحمد جمال سعيد والمخرج خالد الحلفاوي والفنان أحمد كمال والفنان تميم عبده، بالإضافة إلى نخبة كبيرة جدًا من نجوم المسلسل في احتفالية خاصه تحدث لأول مرة علي مسرح "صاحبة السعادة".

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أبطال مسلسل  كامل العدد +1


 

مسلسل "كامل العدد + 1" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، السيناريو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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