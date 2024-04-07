مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28.. هجرس يتسبب في غرق سائحة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 بجلوس جوني من السياح لممارسة رياضة اليوجا ويأتي هجرس ومعه إحدى السيدات من السياح والتي غرقت بسبب هجرس واصطحابه لأنابيب الغاز وأخبرت جوني أن كان سيتسبب في وفاتها وأخبر هجرس جوني بإن كان معها شخصًا آخر وكان يتحدث بالإشارة وغضب جوني من تصرفات هجرس.

وذهب أحد مشاهير السوشيال ميديا للفندق وداخلا الفندق وهما يتحدثتن عن الفندق لمتابعينهما وذهب إليهما الكبير وأخبراه إنهما بلوجر وأخبره البلوجر بإنه سيعقد معه اتفاق بمكوثه وهو وزوجته لمدة أسبوع مجانيًا مقابل عمل فيديوهات عن الفندق لشهرته وتقنعه مربوحة بأن يوافق على ذلك ويوافق الكبير.

ويخرج الكبير يقف مع أيهم خارج الفندق ويطلب منه تسجيل بعض الأشياء في ورق، وتأتي مجموعة سيارات وينزل منها أشخاص ومعهم سلاح ويهددون الكبير ويخرج أشرف يتحدث ويخافون منه ويأتي شخص بمفرده في سيارة "محمود الليثي" وينزل ويقف يتحدث مع الكبير بلغة غير مفهومة ويدور بينهما نقاش.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.