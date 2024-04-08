مصطفى شعبان يتصدر تريند "إكس" في مصر والدول العربية ويحتل التريند العالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر هاشتاج مصطفى شعبان تريند موقع "إكس" في مصر وعدد من الدول العربية من بينها السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، كما احتل التريند العالمي، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل “المعلم”.

تفاصيل الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “المعلم”

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل العديد من الأحداث المثيرة والمهمة أبرزها قيام رجال الجنتل باختطاف حسن نجل المعلم، وذلك بعدما ماطل المعلم فى إعطائه المخدرات، خاصة أن المعلم اجبره على التنازل عن جميع املاكه بالاضافة إلى محلات سوق السمك.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين.