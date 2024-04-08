بعد مواجهة طارق لطفي وباسم سمرة.. العتاولة الأكثر بحثًا على "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل العتاولة للنجم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ29 أمس على منصة Watch it.



ملخص أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل العتاولة

تبدأ أحداث الحلقة 29 من مسلسل "العتاولة" بذهاب عيسى الوزان إلى هندية زوجة الدخاخني، وهناك يواجهها بخيانتها له ومحاولاتها المستمرة للاستيلاء على قطعة الآثار، وتتوالى الأحداث مع محاولات عيسى قتلها بإطلاق النار عليها.

في الوقت نفسه، ذهبت حنة إلى المستشفى للعلاج بعد تعرضها للإغماء أثناء هروبها من هندية، وقامت أم حنة بإنقاذ عيشة في لحظة حرجة عندما حاولت عيشة قتلها بحقن مادة سامة.

كشفت الحلقة أيضًا محاولة عاطف قتل عيسى الوزان انتقامًا منه، ويطلب منه أن يبتعد تمامًا عن شادية، وفي سياق آخر، حاول عيسى قتل عسلية ويطلب منها تسليمه التمثال مقابل مبلغ مالي، لكن يفاجأ بتحالف عسلية مع نصار.

هربت حنة من المستشفى وذهبت إلى منزلها ونصار لتأخذ التمثال، لكنها تواجه نصار في المنزل، ويقوم نصار وخضر بالاستيلاء على أموال عيسى من ميناء عمله.

وفي ختام الحلقة، تحاول عيشة قتل عيسى وضع مادة سامة في طعامه يوميًا، ويتصاعد التوتر بينه وبين خضر حول مستقبل المسلسل ونهايته المحتملة.

أحداث مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد، يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف، وتقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.