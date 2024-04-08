العرض رمضان 2025.. تقديم جزء ثاني من العتاولة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أحمد خالد موسى مخرج مسلسل العتاولة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقديم جزء ثاني من العمل، من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025،وحقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا منذ أول يوم عرض، حيث استطاع أن يتصدر تريند جوجل والسوشيال ميديا على مدار الشهر المبارك.

أبطال مسلسل العتاولة

والمسلسل مكون من 30 حلقة، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

قصة العتاولة

تدور احداث العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، يظهر خلاله السقا بدور حرامي وفتاح خزن محترف، ويعمل مع شقيقه الأكبر طارق لطفي، ويعيش السقا قصة حب مع زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

أحمد خالد موسى يوجه رسالة لأبطال "العتاولة"

وسبق، ووجه المخرج أحمد خالد موسى رسالة شكر لفريق عمل مسلسل “العتاولة”، وذلك عقب الانتهاء من تصويره، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كتب أحمد: "أكتر مرة فركشت مسلسل وكنت مش مبسوط أنه خلص أحسن ناس العتاولة، حب كبير لكل واحد شارك فى المسلسل ده قدام الكاميرا أو خلفها بحبكوا جدا كلكوا وربنا يجمعنا على خير".

موعد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل العتاولة

ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً، كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

نجاح مسلسل العتاولة

وصل مسلسل العتاولة لرقم قياسي من المشاهدات عبر موقع تيك تيك، والذي حقق فيه نسبة المليار مشاهدة، وبخلاف ذلك استطاع أيضا المسلسل أن يحافظ على صدارة قائمة منصة شاهد على مدار الأربع أسابيع بـ134 نقطة متفوقا على جميع المسلسلات المصرية والعربية والتركية، وتصدر بطل العمل النجم أحمد السقا مؤشرات البحث عنه بسبب دوره المميز والمختلف من خلال المسلسل.