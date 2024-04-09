نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العزيز مخيون لـ "القاهرة الإخبارية": إسلام خيري أهم عنصر في مسلسل جودر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان عبد العزيز مخيون، إن مسلسل جودر الذي يُعرض في شهر رمضان عمل كله مبني على الخيال وقصته مشوقة، موضحًا: "أهم ما فيه هو الإخراج الذي قام به إسلام خيري والصورة الرائعة التي قدمها لنا".

وأضاف "مخيون"، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: "يجب أن نفخر بأن مصر لديها هذه الإمكانيات الرائعة الآن، فهناك أعمال تتم داخل المعامل والاستديوهات حتى تخرج هذه الصورة بشكل رائع يرضي المشاهد".

وتابع: "إسلام خيري هو مايسترو العمل، وهو ابن الصديق الراحل الأديب خيري شلبي وسيكون بارعا في الإخراج مثلما كان والده بارعا في الإخراج ويُتوقع منه أن يقدم الكثير، وأرى أن هذا العمل بطولة إسلام خيري".



تفاصيل مسلسل جودر



يعد مسلسل ياسر جلال من المسلسلات الأسطورية التي تدور أحداثه في إطار حكايات ألف ليلة وليلة ويواصل ياسر جلال وأبطال مسلسل جودر تصوير العمل بشكل مكثف بين عدد من اللوكيشنات المختلفة في مدينة الإنتاج الإعلامي والظهير الصحراوي بشبرا منت وأيضا دولة المغرب وعدد من الأماكن الخارجية.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.