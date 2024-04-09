نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 14.. جودر يستعد لتعلم الروحانيات وجوهرة تحاول جذب الانتباه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر مسلسل جودر باستكمال حكاية جودر ابن عمر المصري والذي يجسد دوره "ياسر جلال"، ويستعد جودر للصيام الروحاني لتقوية روحانيته وفك رصد الكنوز الأربعة للحكيم الشمردل، وتستمر جوهرة "تارا عماد" في محاولة للفت انتباه جودر بوسائل مختلفة.

وتقف شروق "جيهان الشماشرجي" لاستعادة دكان الأقمشة بعدما احترق على يد سالم "وليد فواز"، وتطلب شروق من العمال السرعة في الانتهاء من الدكان وتكون فلة الخادمة برفقتها وتحاول تهدأتها.

وتحاول جوهرة جذب انتباه جودر وتذهب له لتقديم الطعام بينما يخبرها أنه متزوج وأنه يعتاد على تناول الطعام من يد زوجته.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.