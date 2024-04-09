نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024... سمية الخشاب تدبر لقتل محمد رضوان...أحداث الحلقة 29 لمسلسل "بـ100 راجل " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسلسل “بـ100 راجل” الحلقة 29 تطور جديد فى الأحداث حيث هاجم غالية "سمية الخشاب" وعبد الله "محمود عبد المغنى، شحنة السلاح الخاصة بـ هاني ليشتعل حريق بسبب إطلاق الرصاص ليحترق جزء من البضاعة ويأخذ عبد الله الجزء الأخر ليرسله للمعلم سرحان.

تأتي الشرطة للبحث عن مشيقة "سما إبراهيم" ولكن تطلب منها سونة "نانسى صلاح" أن تختبئ لتذهب للغرفة التي تحتوي على سبائك الذهب لذلك لا تجدها الشرطة بالمنزل، يخبر مهران، هاني أنه خسر شحنة السلاح ليحاول هاني قتله لكن يخبره مهران أنه سجل كل مقابلتهما ليحعل هاني يذهب.

تسلم غالية إدارة الشركة للمحامي خالد وذلك الأمر لا يعجب عبد الله لتخبره غالية أن خالد يفهم في أمور الشركة عنهما، تخبر "مشيقة"، غالية أنه حان وقت أن يأخذوا ثأر صقر من هاني لتذهب غالية مع المعلم سرحان لمحاصرة هاني وتحاول غالية قتله.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.



مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحاً، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

