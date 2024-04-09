دومينيك حوراني تعلن عن موعد أحدث حفلاتها الغنائية في فيينا

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت النجمة دومينيك حوراني مستوى الحماس لجمهورها من خلال الإعلان عن مشاركتها ببوستر حفل أحدث أعمالها الفنية، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بتعليق بالبوستر قالت فيه :"انتظروني لأول مرة في فيينا... الحدث الفني الكبير حفلة عيد الفطر السعيد يوم ١٣ أبريل".



وأضافت:" مع نجوم الوطن العربي النجم اللبناني ريان والنجم العراقي تيسير السفير".



تعليقات الجمهور على منشور دومينيك حوراني



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، ومن ضمن هذه التعليقات دايما مولعها نار، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال دومينيك حوراني



والجدير بالذكر آخر أعمال دومينيك حوراني أغنية لسه مفركشين، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية لسه مفركشين

لسه مفركشين حالا

دلوقتي مأكسين حالا

سبت الاكس بتاعي

فجاءه من غير داعي

ومحدش يلوى دراعي

ماهو كده خالصين

واطلع ع البلاج

وارقص واعمل مساج

واروح الكبريتاج

واشوف المبسوطين

وعلي راحتك يا زبادى

وعلي فكره انت البادى

في حاره الكادبين

هنحبس الهموم ودب تخ دب تخ

واللي يزعلنا يوم نعملو احلي فخ

هروح للدكتارا وكمان للعطارين

عشان يشفولي ضحكه

للقلب الحزين

حالا لسه مفركشين

حالا دلوقتي مأكسين حالا