شاهد.. ازدحام شديد في العرض الخاص لفيلم شقو

القاهرة - محمد ابراهيم - ازدحام شديد أثناء العرض الخاص لفيلم شقو ودخول الفنانين للسينما لمشاهدة الفيلم وحضور أبطال الفيلم على الريد كاربت ومنهم المنتج احمد السبكي والفنان عمرو يوسف والفنانة يسرا والفنانة أمينة خليل والفنانة دينا الشربيني والفنان تايسون.

و بعض ضيوف الشرف منهم زوج الفنانة نيلي كريم والفنان محمد أحمد ماهر والمخرج محمد سامي وغيرهم.

و بدء منذ قليل التحضيرات الخاصة لفيلم شقو في أحدي مولات مصر، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية منذ اليوم لينافس مع افلام عيد الفطر المبارك.

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، وبتوقيع المخرج كريم السبكي، وهو العمل المقرر طرحه بعيد الفطر 2024.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.