محمد سامي وحسن الرداد في العرض الخاص لفيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ منذ قليل التحضيرات الخاصة لفيلم شقو في أحد المولات، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية منذ اليوم لينافس مع افلام عيد الفطر المبارك.

وحرص كلا من النجم حسن الرداد والمخرج محمد سامي على حضور العرض الخاص للفيلم، ومساندته للأبطال وسط أجواء مرحة وسعيده من الجميع

أحمد السبكي يروج لفيلم "شقو":

وقد كشف المنتج أحمد السبكي عن موعد طرح فيلم "شقو"، من بطولة النجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني.

وشارك أحمد السبكي جمهورة، صورة له عبر صفحته الشخصية، موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهر في الصور عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح، وعلق عليها قائلا: "شقو فيلم عيد الفطر 2024 باذن الله. انتظروا الإعلان الرسمي قريبا".

شقو

تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم

أبطال فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

حسن الرداد

آخر أعمال حسن الرداد:

ويذكر أن آخر أعمال حسن الرداد هو مشاركته في موسم رمضان الجاري بمسلسل " محارب"، والعمل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.