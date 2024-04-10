نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد الحق لأصحابه.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “حق عرب” حول أخذ سميحة أملاك عبد ربه دون أن يعلم و هو فاقد وعيه.

و بعد إفاقته يعلم بأن الشيخ فيهم فعل حدث يذهب إليه ويخبره أن كل ما كان يفسره غير حقيقي وأن هذا كان بأمر من شقيقه فينصدم عبد ربه.

و يذهب عرب إلي المعمل ليفعل تحليل “DNA” ويتأكد أنه نجل عبد ربه وصباح الجياش وليس جلال السويركي و ماجدة.

و تنصدم أنغام وتجلس مع والدتها الحقيقية ماجدة.

و في مشهد آخر يبحث شقيق عبد ربه عن نجله جمال والذي يتضح أنه توفي.

و نذهب إلي سيحة الذي يعترف على ذاته أنه هو الذي قتل وحرق مازن حتي لا يدخل عرب ومحسن السجن .

و أمام المغلة يتشاجر عبد ربه مع رباح أبو الدهب فيتدخل عرب لأنه قام بمشاجرة وأذية والده فيبدأ بضربه فتتدخل سميحة والتي تعترف أنها قامت بإمضاء والدها وهو فاقد وعيه على بيع أملاكه لها فيقع من الصدمة في الأرض ويصاب بجلطة وشلل نصفي ثم يتوفى.

و في المشهد الأخير تذهب مني إلي صباح وتقوم بقتلها بعد معرفتها أنها من قتلت والدتها.

و تصاب حنان بالجنون ويطلب عرب من والدة أنغام ماجدة أن يتزوج أنغام ويعود علي ويعتذر من والدته وعرب.

حق عرب

حق عرب

حق عرب

حق عرب

حق عرب