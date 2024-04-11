نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان: الإخلاص سبب نجاح "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حل النجم مصطفى شعبان، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس"، والذي يعرض على شاشة قناة الحياة، وتحدث خلال اللقاء عن أسباب نجاح مسلسل “المعلم”، الذي شارك به خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وأكد مصطفى شعبان خلال لقائه أن الإخلاص في مسلسل «المعلم» كان السبب الرئيسي في النجاح الذي حققه خلال فترة عرضه، قائلًا: “كنا بنصور من الساعة 5 الصبح شادر السمك.. أيام كتير اشتغلنا 22 ساعة”.

وأشار إلى أن كتابة مسلسل “المعلم” كُتبت بحرافية شديدة جدًا، والشخصيات كانت تلمس في كافة نواحي الحياة، مؤكدًا أن نجوم العمل عملوا بكامل طاقتهم وإتقان شديد من أجل الخروج بعمل ناجح.

وتابع مصطفى شعبان حديثه: “أنا محظوظ بكل النجوم اللي كانوا معايا في مسلسل المعلم، جودة تصوير كبيرة جدًا، كل مشهد في المسلسل ماتش تمثيل، ومعظم المشاهد كانت حقيقة وهو السبب في الوصول بالمشاعر الحقيقة للمشاهد من خلال البكاء في مشاهد الضيق والحزن، والسعادة والفرحة".



مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.