نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. كل ما تريد معرفته عن شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيرين سيف النصر بعد وفاتها بساعات قليلة محركات البحث، حيث تعد شيرين واحدة من أبرز وألمع النجمات البارزات في صناعة الترفيه في مصر، وقد تمكنت من بناء مسيرة فنية ناجحة وتحقيق شهرة واسعة بفضل جمالها واحترافيتها، قدمت أدوارًا هامة في الدراما المصرية من المسلسلات، منها «المال والبنون، المتهم بريء، من الذي لا يحب فاطمة، واللص الذي أحبه، والوشاح الأبيض».

حياة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين إلهام سيف النصر في الأردن 27 نوفمبر 1967، ابيها الصحفي الصعيدي إلهام سيف النصر، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991 وعاشت في فرنسا، تزوجت ثلاث مرات.

مسيرة ‏شيرين سيف النصر الفنية

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التقت شيرين سيف النصر بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية بفرنسا وقدمها للسينما، قدمت 31 عملًا فقط، اول عمل في حياتها عام 1986، بمشاركتها في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، شاركت في السينما المصرية من خلال تقديم 9 أفلام، تعاونت فيهما مع الزعيم عادل إمام، ثم اختارها الفنان الراحل أحمد زكي لتشاركه البطولة في فيلم «سواق الهانم»، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن، وكان آخر أعمالها هو مسلسل أصعب قرار.

حياتها الأسرية

تزوجت شيرين إلهام سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق، الثالثة عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي.

أعمال شيرين سيف النصر

أفلام: الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب والعذاب، كلهم في جهنم، سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام.

المسرحية: خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان، بودي جارد.

المسلسلات: المتهم بريء، العرضحالجي، من الذي لا يحب فاطمة، غاضبون وغاضبات، مذكرات شوشو، المال والبنون، على باب الوزير، شقة الحرية، النوارس والصقور، اللص الذي أحبه، الوشاح الأبيض، صراع الأقوياء، البيضاء، أصعب قرار