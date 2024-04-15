نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'شقو' يتجاوز الـ39 مليون جنيه في أيام عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النجمان عمرو يوسف ومحمد ممدوح بفيلمهما شقو إيرادات بلغت ٣٩ مليون و279 الف جنيه في أيام عيد الفطر فقط ليتربع على قمة إيرادات افلام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل دور الفنان عمرو يوسف في فيلم “شقو”



شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك

ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

طاقم عمل فيلم “شقو”



الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام

ومن المنتظر أن يسافر النجم عمرو يوسف وباقي ابطال الفيلم لحضور عروضه الخاصة في الدول العربية في الأيام القادمة

آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني

وجديرا بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني هو مسلسل كامل العدد بلس 1 الذي شاركت به خلال الماراثون الرمضاني الماضي، مع الفنان شريف سلامة، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين والنجوم، أبرزهم الفنانة إسعاد يونس والفنانة ميمي جمال والفنان أحمد كمال والفنان أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجي، سمر علام، عمرو جمال، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، مالك عماد وجيسيكا حسام الدين، وتميم عبده، وغيرهم من الفنانين والنجوم.