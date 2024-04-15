نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال في مدريد.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة منة فضالي متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها من مدريد.





وظهرت منه فضالي في الصور بإطلالة كاجوال خطفت بها أنظار متابعيها، وعلقت على الصور قائلة: "يمكن لأي شخص أن يجعل ابتسامتك، ولكن فقط بعض الأشخاص يمكنهم أن يجعلك سعيدا، هناك فرق ".





أعمال منة فضالي في موسم رمضان 2024





شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني 2024، بعملين وهما، "كوبرا"، و"محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تظهر خلاله بشخصية "مريم"، التي تتزوج من أحمد زاهر وتتعرض لحادث يتسبب في شللها، مع تطور الأحداث، تكتشف أسرارًا خطيرة حول الإصابة التي تعرضت لها.





أبطال مسلسل محارب

المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، بالإضافة إلى ضيف الشرف ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل محارب



وهو من من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويتناول المسلسل قصة عزيز، شاب قادم من الصعيد يعيش في القاهرة مع عائلته. تتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه مضطرًا للعمل لإعالة أسرته. يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وسط صراعات كبيرة يواجهها.



