نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد بدء قبول طلبات الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مهرجان الجونة السينمائي عن موعد قبول طلبات تسجيل الأفلام في دورته السابعة بداية من 15 أبريل الجارب وحتى 15 يوليو المقبل من عام 2024.

ومن المقرر إقامة الدورة السابعة في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، في مدينة الجونة.

تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي الدورة السابعة

ستتنافس الأفلام التي يتم إختيارها على جوائز نجمة الجونة وجوائز نقدية تبلغ 234 ألف دولار أمريكي من خلال مسابقات المهرجان للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة.

وستتوافر الفرصة للأفلام ذات الموضوع الإنساني للتنافس على جائزة سينما من أجل الإنسانية والتي يتم منحها بواسطة تصويت الجمهور، كما يستمر المهرجان في منح جائزة نجمة الجونة الخضراء لأحد الأفلام التي تتناول القضايا البيئية.

وكشفت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي عن عدد الأفلام التي يتم تقديمها، قائلة: عدد الطلبات التي نتلقاها يتصاعد باطراد، من أقل من 400 مشاركة في عام 2017 إلى أكثر من 1400 في عام 2023. لم تصل الكثير من هذه الأفلام إلى القائمة النهاية فقط، بل حصل بعضها أيضًا على جوائز المهرجان، مما يمثل شهادة على الأهمية المتزايدة لهذه الطلبات في إثراء رحلتنا السينمائية.

كما قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: ينصب تركيزنا على تسليط الضوء على الأعمال المبتكرة والكشف المواهب الجديدة في الصناعة منذ البداية، كان هدفنا هو تقديم تجربة سينمائية تدفع الإبداع والتنوع واستكشاف أصوات جديدة في مجال صناعة الأفلام. علاوة على ذلك، يمتد التزامنا إلى تعزيز الروابط بين المهنيين من الصناعات المحلية والإقليمية والدولية، وإثراء التجربة الجماعية لضيوف المهرجان.

نبذة عن مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي مصري سنوي يعقد في مدينة الجونة وقد تأسس المهرجان عام 2017.

يتكون برنامج المهرجان، من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. في إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن. الأفلام الطويلة في جميع المسابقات مؤهلة لجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور). الأفلام التي ترفع الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة في جميع الأقسام مؤهلة للفوز بجائزة المهرجان للاستدامة البيئية