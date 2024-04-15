كاظم الساهر يشوق جمهوره لجولة غنائية عالمية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق النجم كاظم الساهر جمهوره، لجولة غنائية عالمية جديدة في عدد كبير من البلدان، ومن المقرر القيام بها خلال الفترة المقبلة.





وشارك كاظم الساهر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا: ".

يجري التحضير الآن لجولة عالمية في عدة بلدان! ترقبوا التحديثات لمعرفة المواقع والتواريخ ولتكونوا أوّل من يحصل على التذاكر!".









أحدث أغاني كاظم الساهر

وطرح المطرب كاظم الساهر، مؤخرًا أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملًا في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".





كلمات أغنية يا وفية لـ كاظم الساهر



الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت، جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

إني أمام الناس أُعلنها جنيت، جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال تعال

بكى قلبي فرحًا ودمعُ العين سال

بكى قلبي فرحًا ودمعُ العين سال

من قال لا يبكي الرجال

من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال.