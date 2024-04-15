إدوارد يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "بقينا إتنين" وأعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إدوارد، عن كواليس مشاركته في مسلسل “بقينا اتنبن” واستكماله دور الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

تصريحات إدوارد

وقال إدوارد في تصريحات صحفية، إن كواليس تصوير مسلسل بقينا اتنين كانت ممتعة، معلقا: الكواليس كنا بنضحك كتير وعملنا إيفهات كتير، وكمان طارق رفعت مكنش بيعرف يقول استوب من كتر ما إحنا عاملين نقول إيفيهات وبنقعد نضحك عليها، وشريف منير جميل.

استعانة إدوار بدوبلير في مسلسل بقينا إتنين

وتابع إدوارد: استعنت بدوبلير في مسلسل بقينا إتنين، لتقديم مشهد سواقة موتوسيكل هارلي كأنه أنا.

وعن جديد أعماله الفنية قال إدوارد: إن شاء الله قريب هعمل فرقة أنا وشريف منير، وهنعمل حاجات الغربي القديمة هنجمع فرقتي وفرقته مع بعض.

وأضاف إدوارد: لسه مستقرناش على إسم للفرقة، هنبدأ بروفات إن شاء الله قريبا، وهنقدم حفلات في الساحل الشمالي.



أحداث مسلسل بقينا إتنين

وتدور أحداث مسلسل بقينا إتنين في اطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.





أبطال مسلسل بقينا إتنين



مسلسل بقينا إتنين مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبد العزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.