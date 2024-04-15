بإطلالة كلاسيكية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة هنا الزاهد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وتألقت هنا الزاهد في الصور مرتدية بدلة كلاسيكية مكونة من جاكت وبنطال باللون الأسود، قميص أبيض، ولم تبالغ الزاهد في وضع مساحيق التجميل، مما أبرز جمال ملامحها.

أحدث أعمال هنا الزاهد

يعرض حاليًا لهنا الزاهد فيلم فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد،والطفل جان رامز.





وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فاصل من اللحظات اللذيذة دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياة تعيسة،غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغيرحياتهما،وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.





أعمال هنا الزاهد المقبلة

وتستعد هنا الزاهد لتصوير فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، ويعد فيلم "ري ستارت"، هو ثالث تعاون يجمع بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، حيث شاركته بطولة فيلم بحبك، الذي عُرض عام2022، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وأيضًا قدمها تامر حسني لأول مرة معه في مسلسل "فرق توقيت" الذي عرض عام 2014.





كما عرض تنتظر الزاهد عرض مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر أحدي المنصات الرقمية.