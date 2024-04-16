ننشر تفاصيل فيلم Giant لـ ”أمير المصري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:31 صباحاً - يشارك الفنان أمير المصري للتقديم السيرة الذاتية للملاكم اليمني نسيم حميد في فيلم Giant للمخرج روان أتال، ويشاركه الممثل بيرس بروسنان.

والفيلم من إخراج وتأليف روان أتال، وسيلعب بيرس بروسنان المدرب الأيرلندي براندن إنجل، وسيدور العمل حول رحلة صعود وهبوط نسيم حميد وقصة تحوله من إبن لعائلة يمنية لائجة في بريطانيا لبطل ملاكمة شهير.

ويشارك في الإنتاج التنفيذي سيلفستر ستالون وبرادن أفترجود من خلال شركتهم Balboa Productions،

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في ليدز بإنجلترا في أواخر أبريل الجارى، ويعد فيلم "Giant" واحدًا من أوائل الإنتاجات التي تم نقلها لـ المملكة المتحدة.